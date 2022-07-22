США отказали Украине в поставке ракет, способных добить до Керченского моста

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявляет, что его страна согласно решению Джозефа Байдена не будет передавать Украине свои армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS), имеющие дальность поражения в 300 километров.

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"Есть определенные возможности, которые, по словам президента, он не готов предоставить. Одна из них — ракеты большой дальности ATACMS, имеющие дальность 300 километров. Потому что он считает, что ключевой задачей является обеспечение того, чтобы мы не оказались в ситуации, в которой мы бы оказались на пути к Третьей мировой войне", - сказал представитель Белого дома.

Салливан подчеркнул, что США готовы предоставлять лишь системы HIMARS, которые могут служить пусковыми установками для запуска ракет ATACMS, однако самих таких ракет Байден предоставлять Украине не готов.

Отметим, что среди полученного Украиной от США вооружения есть также РСЗО M270, которые также могут служить для этой же цели. В свою очередь, украинский же министр обороны Алексей Резников заявлял в интервью Financial Times от 15 июля, что следующий "вполне логичный шаг" после предоставления HIMARS должно стать и предоставления баллистических ракет ATACMS.

При этом представители украинских властей и военного командования уже неоднократно декларировали, что получение дальнобойных ракет ставит собой целью удар по Керченскому мосту, построенному Россией после оккупации ею Крыма для прямой автомобильной и железнодорожной связи с Краснодарским краем. Ныне объект приобрел особо важную роль, поскольку сильно упрощает РФ снабжение оккупационных сил не только в Крыму, но и в Херсонской и Запорожской областях Украины.

В конце мая Байден уже заявлял, что США не будут отсылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории РФ, однако с одной стороны, упомянутый Крымский мост частично расположен не на ее территории, а с другой Украина и уже и так имеет техническую возможность обстреливать РФ, в частности благодаря получению HIMARS.

Отметим, что на данный момент ближайшая к Керченскому мосту, территория, находящаяся под контролем украинских сил, расположена примерно в 260 километрах по прямой от него в северной части Запорожской области, большинство территории которой оккупировано армией РФ.

Источник фото: ua.depositphotos.com