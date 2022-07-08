Керченский мост - законная цель для Украины, - экс-командующий НАТО

Украина может атаковать Керченский мост с помощью недавно поставленных противоракетных ракет Harpoon, которые нанесут сокрушительный удар по мосту, соединяющему Керченский пролив и материковую часть страны-агрессора РФ.

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Об этом заявил бывший командующий НАТО генерал Филипп Бридлав, пишет The Times.

"Теперь, когда Запад предоставил Украине ракеты Harpoon с дальностью действия до 200 миль, я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что Украина может атаковать мост", - сказал он.

По его словам, "Керченский мост - законная цель для Украины".

"Меня совершенно не удивляет, что россиян беспокоит Керченский мост. Для них он невероятно важен", - отметил Бридлав.

Он подчеркнул, что разрушение Керченского моста станет огромным ударом для России.

"Я дипломированный инженер-строитель и разбираюсь в строительстве мостов. Все мосты имеют свои слабые места и при правильном выборе цели Керченский мост может стать непригодным для эксплуатации на некоторое время", - сказал Бридлав.

Напомним при этом, что генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в вышедшем 14 июня интервью "Радио Свобода" заявил, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.

"Да, это 100%. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Это мы как основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника", - отметил военный.

В ответ спикер Кремля Песков заявил, что о таких угрозах российской стороне "хорошо известно, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание".