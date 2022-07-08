Керченський міст - законна мішень для України, - екс-командувач НАТО

Україна може атакувати Керченський міст за допомогою нещодавно поставлених протиракетних ракет Harpoon, які завдадуть нищівного удару по мосту, що з'єднує Керченську протоку і материкову частину країни-агресора РФ.

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Про це заявив колишній командувач НАТО генерал Філіп Брідлав, пише The Times.

"Тепер, коли Захід надав Україні ракети Harpoon з дальністю дії до 200 миль, я думаю, росіяни мають всі підстави турбуватися про те, що Україна може атакувати міст", - сказав він.

За його словами, "Керченський міст – законна мішень для України".

"Мене зовсім не дивує, що росіян турбує Керченський міст. Для них він неймовірно важливий", - зазначив Брідлав.

Він наголосив, що руйнація Керченського мосту стане величезним ударом для Росії.

"Я дипломований інженер-будівельник і знаюся на будівництві мостів. Всі мости мають свої слабкі місця і при правильному виборі цілі Керченський міст може стати непридатним для експлуатації на деякий час", - сказав Бридлав.

Нагадаємо, що генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода", що вийшло 14 червня, заявив, що Кримський міст стане мішенню номер один для ураження, якщо українським військам поставлять відповідне озброєння зі США та Європи.

"Так, це 100%. Це не секрет ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде мішень номер один для ураження. Це ми як основну кишку підтягування резервів просто маємо обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка”, - наголосив військовий.

У відповідь речник Кремля Пєсков заявив, що про такі погрози російській стороні "добре відомо, подібні погрози ми знаємо і беремо їх до уваги".