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Жителі Керчі повідомляють, що над Кримським мостом піднялися клуби диму
У Керчі місцеві жителі побачили великі клуби диму у районі берега, де відбувається з'їзд із Кримського мосту. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Також відомо, що рух Кримським мостом зупинено у бік Новоросійська, попередньо, через ДТП.
Достовірна причина задимлення мосту невідома. Так званий "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що "правоохоронні органи проводять навчання у районі цього стратегічного об'єкта".
Зазначимо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що загальнодоступність докладної технічної документації будівництва мосту між Росією та окупованим нею Кримом, яку тепер викладено і на сайті ГУР, свідчить про нездатність російської сторони забезпечити безпеку об'єкта.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Напередодні цієї генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко у інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що Кримський міст стане метою номер один для поразки, якщо українським військам поставлять відповідне озброєння зі США та Європи.
Секретар РНБО Олексій Данилов також зазначав, що ЗСУ готові завдати удару по Кримському (Керченському) мосту за першої нагоди, адже по ньому ворог перекидає підкріплення своєї армії.
Міст через Керченську протоку, що з'єднує окупований Крим з територією РФ, було відкрито у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила залізничне сполучення цим мостом, після цього США ввели додаткові санкції.