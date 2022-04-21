ЗСУ вдарять по Кримському мосту, як тільки з'явиться така можливість, — Данилов

Збройні сили України готові завдати удару по Кримському (Керченському) мосту за першої нагоди, адже по ньому ворог перекидає підкріплення своєї армії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі радіо "НВ".

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"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити (вдарить по Кримському мосту), ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", — сказав Данилов.

Нагадаємо, Кримський міст Росія використовує для підвезення підкріплення своєї армії, яка, зокрема, базується на південному напрямку.