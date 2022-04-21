ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только появится такая возможность, — Данилов

Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по Крымскому (Керченскому) мосту при первой возможности, ведь по нему враг перебрасывает подкрепление своей армии. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радио "НВ".

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"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать (ударить по Крымскому мосту), мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", — сказал Данилов.

Напомним, Крымский мост Россия использует для подвоза подкрепления своей армии, которая в том числе базируется на южном направлении.