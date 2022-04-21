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ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только появится такая возможность, — Данилов
Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по Крымскому (Керченскому) мосту при первой возможности, ведь по нему враг перебрасывает подкрепление своей армии. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радио "НВ".
"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать (ударить по Крымскому мосту), мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", — сказал Данилов.
Напомним, Крымский мост Россия использует для подвоза подкрепления своей армии, которая в том числе базируется на южном направлении.
Мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с территорией РФ, был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019-го Россия запустила железнодорожное сообщение по этому мосту, после этого США ввели дополнительные санкции.