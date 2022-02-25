Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Взорвали еще один украинский мост — Генический автомобильный мост в Крыму

Взорвали еще один украинский мост — Генический автомобильный мост в Крыму

На Крымском перешейке взорвали Генический автомобильный мост, а под Одессой заминировали пляж. Инфраструктуру разрушают украинские военные, чтобы усложнить российскому врагу наступление.

Одним из самых трудных мест на карте Украины в эти дни стал Крымский перешеек, где российского агрессора встретил отдельный батальон украинской морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, он принял решение подорвать Генический автомобильный мост, сообщили в Генштабе ВСУ.

Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона, матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. Но его геройский поступок позволил украинскому подразделению передислоцироваться и организовать оборону.

Напомним, сегодня украинские защитники взорвали мост на подступах к Киеву,  в селе Романовка. Благодаря этому удалось заблокировать въезд в Киев через новоирпенскую трассу. Также взорвали мост у поселка Иванков, чтобы предотвратить наступление колонны врага на Киев из зоны отчуждения.