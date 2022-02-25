Разрушены еще два моста под Киевом: где ехать в объезд

Украинские военные на подступах к Киеву и в самом городе взорвали еще два моста, чтобы предотвратить вторжение агрессора в столицу. На этот раз под пострадали мост под Ирпенем.

Чтобы предотвратить наступление российского агрессора на Киев На подступах к Киеву украинские военные взорвали мост в селе Романовка. Благодаря этому удалось заблокировать въезд в Киев через новоирпенскую трассу. Об этом сообщает Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее этим утром украинские войска взорвали мост у поселка Иванков, чтобы предотвратить наступление колонны врага на Киев из зоны отчуждения.