Зруйновано ще один міст під Києвом: де їхати в об'їзд

Українські військові на підступах до Києва та в самому місті підірвали ще один міст, щоб запобігти вторгненню агресора до столиці. Цього разу під постраждали міст під Ірпенем.

Щоб запобігти наступу російського агресора на Київ На підступах до Києва українські військові підірвали міст у селі Романівка. Завдяки цьому вдалося заблокувати в'їзд до Києва через новоірпенську трасу. Про це повідомляє Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що раніше цього ранку українські війська підірвали міст біля селища Іванків, щоб запобігти наступу колони ворога на Київ із зони відчуження.