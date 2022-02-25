Підірвали ще один український міст — Генічеський автомобільний міст у Криму

На Кримському перешийку висадили в повітря Генічеський автомобільний міст, а під Одесою замінували пляж. Інфраструктуру руйнують українські військові, аби ускладнити російському ворогові наступ.

Одним із найважчих місць на карті України у ці дні став Кримський перешийок, де російського агресора зустрів окремий батальйон української морської піхоти. Щоб зупинити просування танкової колони, він прийняв рішення підірвати Генічеський автомобільний міст, повідомили в генштабі ЗСУ.

Виконати це завдання зголосився інженер окремого батальйону, матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст був замінований, але піти звідти він не встиг. Але його геройський вчинок дозволив українському підрозділу передислокуватися та організувати оборону.

Нагадаємо, раніше сьогодні українські захисники підірвали міст на підступах до Києва – у селі Романівка. Завдяки цьому вдалося заблокувати в'їзд до Києва через новоірпенську трасу. Також підірвали міст біля селища Іванків, щоб запобігти наступу колони ворога на Київ із зони відчуження.