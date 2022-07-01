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Жители Керчи сообщают, что над Крымским мостом поднялись клубы дыма
В Керчи местные жители увидели большие клубы дыма в районе берега, где проходит съезд с Крымского моста. Об этом сообщили местные СМИ.
Также известно, что движение по Крымскому мосту остановлено в сторону Новороссийска, предварительно, из-за ДТП.
Достоверная причина задымления моста неизвестна. Так называемый "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что "правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта".
Отметим, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что общедоступность подробной технической документации строительства моста между Россией и оккупированным ею Крымом, которая теперь выложена и на сайте ГУР, свидетельствует о неспособности российской стороны обеспечить безопасность объекта.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Накануне этого генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью "Радио Свобода" заявил, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов также отмечал, что ВСУ готовы нанести удар по Крымскому (Керченскому) мосту при первой возможности, ведь по нему враг перебрасывает подкрепление своей армии.
Мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с территорией РФ, был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019-го Россия запустила железнодорожное сообщение по этому мосту, после этого США ввели дополнительные санкции.