Жители Керчи сообщают, что над Крымским мостом поднялись клубы дыма

В Керчи местные жители увидели большие клубы дыма в районе берега, где проходит съезд с Крымского моста. Об этом сообщили местные СМИ.

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Также известно, что движение по Крымскому мосту остановлено в сторону Новороссийска, предварительно, из-за ДТП.

Достоверная причина задымления моста неизвестна . Так называемый "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что "правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта".

Отметим, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что общедоступность подробной технической документации строительства моста между Россией и оккупированным ею Крымом, которая теперь выложена и на сайте ГУР, свидетельствует о неспособности российской стороны обеспечить безопасность объекта.

Накануне этого генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью "Радио Свобода" заявил, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также отмечал, что ВСУ готовы нанести удар по Крымскому (Керченскому) мосту при первой возможности, ведь по нему враг перебрасывает подкрепление своей армии.