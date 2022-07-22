США відмовили Україні у постачанні ракет, здатних добити до Керченського мосту

Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван заявляє, що його країна згідно з рішенням Джозефа Байдена не передаватиме Україні свої армійські тактичні ракетні комплекси (ATACMS), які мають дальність ураження в 300 кілометрів.

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"Є певні можливості, які, за словами президента, він не готовий надати. Одна з них — ракети великої дальності ATACMS, які мають дальність 300 кілометрів. Тому що він вважає, що ключовим завданням є забезпечення того, щоб ми не опинилися в ситуації, за якої ми опинилися б на шляху до Третьої світової війни", - сказав представник Білого дому.

Салліван підкреслив, що США готові надавати лише системи HIMARS, які можуть бути пусковими установками для запуску ракет ATACMS, однак самих таких ракет Байден надавати Україні не готовий.

Зазначимо, що серед озброєння, отриманого Україною від США, є також РСЗВ M270, які також можуть служити для цієї ж мети. В свою чергу, український міністр оборони Олексій Резніков заявляв в інтерв'ю Financial Times від 15 липня, що наступним "цілком логічним кроком" після надання HIMARS має стати і надання балістичних ракет ATACMS.

При цьому представники української влади та військового командування вже неодноразово декларували, що отримання далекобійних ракет має на меті удар по Керченському мосту, побудованому Росією після окупації нею Криму для прямого автомобільного та залізничного зв'язку з Краснодарським краєм. Нині об'єкт набув особливо важливої ролі, оскільки сильно спрощує РФ постачання для окупаційних сил не лише у Криму, а й у Херсонській та Запорізькій областях України.

Наприкінці травня Байден вже заявляв, що США не надаватимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території РФ, проте з одного боку, згаданий Кримський міст частково розташований не на її території, а з іншого Україна і вже й так має технічну можливість обстрілювати РФ, зокрема завдяки отриманню HIMARS.

Зазначимо, що наразі найближча до Керченського мосту, територія, що знаходиться під контролем українських сил, розташована приблизно за 260 кілометрів напряму від нього в північній частині Запорізької області, більшість території якої окупована армією РФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com