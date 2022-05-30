США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території РФ, - Байден

США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території Російської Федерації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву президента США Джо Байдена у понеділок, 30 травня.

Варто зазначити, що дані коментарі з'явилися після повідомлень про те, що адміністрація Байдена готується відправити до Києва передові реактивні системи великої дальності.

Нагадаємо, у газеті The New York Times з посиланням на анонімні джерела у Білому домі повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності. Мова йде про установки Himars, куди можна встановити тактичні ракети, що б'ють на 300-500 кілометрів.