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США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території РФ, - Байден
США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території Російської Федерації.
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Про це пише Reuters, посилаючись на заяву президента США Джо Байдена у понеділок, 30 травня.
Варто зазначити, що дані коментарі з'явилися після повідомлень про те, що адміністрація Байдена готується відправити до Києва передові реактивні системи великої дальності.
Нагадаємо, у газеті The New York Times з посиланням на анонімні джерела у Білому домі повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності. Мова йде про установки Himars, куди можна встановити тактичні ракети, що б'ють на 300-500 кілометрів.Підписуйтесь на наш Telegram канал