Зеленський очікує рішення про постачання в Україну американських РСЗВ

Президент Володимир Зеленський очікує від наступної зустрічі контактної групи міністрів оборони низки країн, що скликається США, рішення про передачу Україні систем MLRS (Multiple Launch Rocket System, ракетна система залпового вогню).

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Як передає "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів, після переговорів із прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, який відвідав Київ.

"Ми чекаємо на позитив щодо поставок MLRS. У мене немає секретів – ми звертаємося до всіх країн щодо цих систем, завдяки яким Україна може перехопити ініціативу. Усі бояться, що Україна наступатиме на РФ. Хочу всім нагадати, що війну ми ведемо на своєї території", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що навіть якщо хтось звик до того, що Донбас окупований Росією і вона роздала його мешканцям свої паспорти, то "це не дуже гарна звичка".

"Це наша територія, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти нашу територію. Я дуже очікую, що на таких зустрічах такі рішення прийматимуться. Я точно знаю, що РФ веде переговори, я б їх назвав загрозливими, щодо передачі нам таких систем. Не треба боятися. Треба об'єднуватися", - додав український президент.

Зазначимо, що під англомовною абревіатурою MLRS мається на увазі американська система M270, здатна одночасно випускати 12 ракет калібру 227 мм. У США такі системи було прийнято на озброєння ще 1983 року.

Нині вони знаходяться на озброєнні Великобританії, Туреччини, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Катару, Японії, Італії, Ізраїлю, Греції, Німеччини, Франції, Фінляндії, Єгипту та Бахрейну.

Нагадаємо, що перша зустріч Консультативної групи з оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін, відбулася на американській базі "Рамштайн" у Німеччині 26 квітня. Участь у ній взяли міністри із понад 40 країн. Наступна така зустріч має відбутися вже 23 травня.