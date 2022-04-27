Рєзніков розповів про стратегічні рішення, ухвалені під час зустрічі на базі "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Рєзніков підбив підсумки наради міністрів оборони 40 країн, яка 26 квітня пройшла на німецькій базі "Рамштайн".

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"Ми розглянули три блоки питань, що стосуються короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російської агресії, а також довгостроковому баченню – як посилити нашу оборону з урахуванням стратегічних викликів", - зазначив Рєзніков.

Він повідомив, що створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі.

"Перехід на західні калібри та техніку - це стратегічне рішення, нарешті прийняте. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155 мм", - сказав Рєзніков.

Він зазначив, що ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів та стійкості українського народу ситуація змінилася.

"Зараз відбуваються події, які насправді історично й визначають майбутнє нашої держави. Їх творять наші захисники та захисниці, всі громадяни, які піднялися проти російської навали та допомагають захищати Україну. Ми вже змінили світ", - додав Рєзніков.

За словами міністра, йдеться про історичні зміни, які будуть реалізовані вже найближчим часом.

Але попереду на Україну чекають кілька дуже важких тижнів, оскільки практична реалізація домовленостей, навчання та логістика вимагають часу, а Росія вже накопичила сили для масштабного наступу на сході.

"Україна переможе! Тепер у цьому впевнені не тільки ми", - підбив підсумок Рєзніков.

Нагадаємо, Рєзніков заявив на нараді, що кожен транш військової допомоги наближає до миру в Європі.

Наприкінці квітня міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні в німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.