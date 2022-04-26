Україна має право завдавати ударів по стратегічним об'єктам у РФ, — британський міністр

Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі заявив, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах у РФ. Такі атаки з боку українських військових Лондон розцінить як "законну відповідь на російську військову агресію".

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Про це пише The Guardian.

Джеймс Гіппі заявив, що Україна може завдати удару по запасах палива і складам боєприпасів Росії, адже це частина війни.

"Справа в тому, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових. Це стало початком війни між Україною та Росією, а у війні Україна має право завдати удару вглиб ворога, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів. Це частина війни", — заявив міністр.

Він додав, що для України цілком законно потрапити вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка сприятиме смертям та різанині на українській землі. Щоб цього уникнути, цю логістику слід перервати.

Також в інтерв'ю Sky News міністр спростував заяву Росії про те, що західні союзники України провокують подальший конфлікт постачанням зброї.

"Сергій Лавров міг би також подумати, що причина, через яку зараз йде війна в Україні, полягає в тому, що Росія перейшла межі суверенної країни і почала вторгнення на їхню територію. Весь цей шум із Москви про те, що їх напад на Україну є відповіддю на агресію НАТО, просто повна, повна нісенітниця", — сказав Джеймс Гіппі.

За його словами, Україна має всі шанси відстояти Донбас. Цей регіон "буде дуже міцним горішком для росіян".

Нагадаємо, російські війська запускають ППО над російським Бєлгородом, щоб звинуватити Україну в авіанальотах на місто.