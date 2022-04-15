Войска РФ запускают ПВО над российским Белгородом, чтобы обвинить Украину в авианалетах на город: ВИДЕО

Российские военные запустили ракеты ПВО над Белгородом по несуществующим целям. Пророссийские СМИ заявили, что военные якобы "отражали атаку".

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15 апреля на фоне предостережений украинской разведки о новых провокациях РФ для мобилизации населения на войну против Украины российские военные запустили ракеты ПВО над Белгородом. Пропагандистские СМИ РФ вскоре написали, что военные РФ якобы "отражали атаку".

На видео, которые выкладывают в соцсетях, видны следы после запуска двух противоракет над микрорайоном Новая Заря. Ранее были ложные обвинения в "атаках украинцев" в Белгородской, Ростовской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае.

Напомним, что ранее сегоня СБУ опубликовала перехваты телефонных переговоров оккупантов, которые свидетельствуют, что РФ организовала провокацию на автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области, где вчера прогремели взрывы.