Війська РФ запускають ППО над російським Білгородом, щоб звинуватити Україну в авіанальотах на місто: ВІДЕО

Російські військові запустили ракети ППО над Бєлгородом по неіснуючим цілям. Проросійські ЗМІ заявили, що військові нібито "відбивали атаку".

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15 квітня на тлі застережень української розвідки про нові провокації РФ для мобілізації населення на війну проти України російські військові запустили ракети ППО над Бєлгородом. Пропагандистські ЗМІ РФ невдовзі написали, що військові РФ нібито "відбивали атаку".

На відео, які викладають у соцмережах, видно сліди після запуску двох протиракет над мікрорайоном Нова Зоря. Раніше були фейкові звинувачення в "атаках українців" у Білгородській, Ростовській та Брянській областях, а також у Краснодарському краї.

Нагадаємо, що раніше сьогодні СБУ опублікувала перехоплення телефонних переговорів окупантів, які свідчать, що РФ організувала провокацію на автомобільному пункті пропуску "Нові Юрковичі" у Брянській області, де вчора прогриміли вибухи.