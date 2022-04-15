Россия сама обстреляла пункт пропуска в Брянской области — СБУ

Перехваты телефонных переговоров оккупантов свидетельствуют, что они организовали провокацию на автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области, где прогремели взрывы. Об этом сообщает СБУ.

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В ходе переговоров один из российских военных говорит по поводу обстрелов, что "это наши".

Переговоры

Он объясняет: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот потому попадают".

Далее россиянин проводит параллели с инсценировкой взрывов в России, когда ФСБ заявляло, что это дело рук чеченских террористов.

Напомним. в четверг, 14 апреля, произошли взрывы на автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области РФ. Российские силовики утверждают, что был минометный обстрел со стороны Украины.

Это ЧП произошло в преддверии того, что ожидается масштабное наступление российских войск на Донбассе, куда РФ активно подтягивает крупные силы.