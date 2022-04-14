В Брянской области погремели взрывы — власти РФ обвиняют Украину

В четверг, 13 апреля произошли взрывы на автомобильном пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области в РФ. Российские силовики утверждают, что был минометный обстрел со стороны Украины, сообщает РИА Новости.

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Повреждения получили два автомобиля. Российские силовики заявили, что пострадавших в результате ЧП нет.

Затем появилась информация Минздрава РФ — ведомство утверждает, что якобы пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Напомним, власти РФ уже не первый раз пытаются обвинить Украину в атаках. В российском Белгороде в пятницу, 1 апреля, произошел пожар на нефтебазе. Губернатор Белгородской области сказал, что ее якобы атаковали украинские вертолеты.

А губернатор Курской области РФ заявил об опасениях проблем на ее территории из-за войны, поэтому в области ввели "желтый уровень террористической угрозы".