У Брянській області пролунали вибухи — влада РФ звинувачує Україну

У четвер, 14 квітня, сталися вибухи на автомобільному пункті пропуску "Нові Юрковичі" в Брянській області РФ. Російські силовики стверджують, що був мінометний обстріл з боку України, повідомляє РИА Новости.

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Пошкодження отримали два автомобілі. Російські силовики заявили, що постраждалих внаслідок НП немає.

Потім з'явилася інформація МОЗ РФ — відомство стверджує, що нібито постраждали 7 людей, усі госпіталізовані, двоє постраждалих у важкому стані.

Це НП сталося напередодні того, що очікується масштабний наступ російських військ на Донбасі, куди РФ активно підтягує великі сили.

Нагадаємо, губернатор Курської області РФ заявив про побоювання виникнення проблем на її території через війну, тому в області запровадили "жовтий рівень терористичної загрози".

При цьому Міноборони РФ пригрозило завдати ударів по Києву. У тому числі по центрах прийняття рішень. Іншими словами, по урядовому кварталу, по вулиці Банковій.