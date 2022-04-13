В РФ пригрозили ударить ракетами по Банковой

Минобороны РФ пригрозило нанести удары по Киеву. В том числе – по центрам принятия решений. Иными словами, по Правительственному кварталу, по улице Банковой, передает ряд российских СМИ. Среди причин захватчики называют "пробы диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ".

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С такой угрозой выступил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", – заявил Конашенков.

Напомним, что вместе с тем на сегодняшний день две трети киевлян, которые после 24 февраля уехали из города, уже вернулись домой. Хотя жителям столицы и области рекомендуют пока подождать с возвращением в Киев из-за угрозы ракетных обстрелов.