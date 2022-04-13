В РФ пригрозили вдарити ракетами по Банковій

Міноборони РФ пригрозило завдати удари по Києву. В тім числі – по центрах прийняття рішень. Інакше кажучи, по Урядовому кварталу, по вулиці Банковій, передає ряд російських ЗМІ. Серед причин загарбники називають "спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території РФ".

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З такою загрозою виступив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

"Бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території Російської Федерації. Якщо такі випадки продовжаться, то Збройними силами Російської Федерації буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", – заявив Конашенков.

Нагадаємо, що поряд із тим на сьогоднішній день дві третини киян, які після 24 лютого виїхали із міста, вже повернулися додому. Хоча жителям столиці та області рекомендують поки що почекати з поверненням до Києва через загрозу ракетного обстрілу.