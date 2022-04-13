Дві третини мешканців Києва вже повернулися додому – Кличко

На сьогоднішній день дві третини киян, які після 24 лютого виїхали із міста, вже повернулися додому.

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Про це 13 квітня в ефірі національного телемарафону заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, на сьогоднішній день жителям столиці та області рекомендують поки що почекати з поверненням до Києва через загрозу ракетного обстрілу.

"Ми орієнтуємося на рекомендації військових, і вони кажуть, що на сьогодні загроза досить велика, в тому числі ракетних обстрілів. Ще одна загроза – йде розмінування прилеглих територій області, де, на жаль, кілька людей загинуло внаслідок підривів", – розповів. Кличко.

Мер зазначив, що комунальні підприємства столиці повертаються до нормальної роботи, проте частина їх співробітників евакуйовані або увійшли до лав захисників України.

"Дві третини киян вже повернулися, повертаються щодня, незважаючи на рекомендації. Проте поспішати не варто: ще не всі маршрути автобусів, тролейбусів працюють у місті, йдуть перевірки на блокпостах. Не забуватимемо, що країна живе в умовах воєнного стану", – повідомив мер.

Кличко додав, що зараз у Києві вже зареєстровано 10 тисяч нових вимушених переселенців.

Раніше голова Київської ОДА Олександр Павлюк в ефірі телемарафону заявив, що мешканці звільнених від окупантів районів зможуть повернутися додому наприкінці травня. Точніші дати можна буде назвати вже наприкінці цього місяця.

Павлюк зазначив, що зараз на Київщині продовжується розмінування територій та відновлення пошкоджених комунікацій.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська повністю звільнили всю Київську область від російських окупантів.