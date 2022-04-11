Для переселенців збудують будинки у 10 регіонах, – заступник голови ВП Тимошенко

В Україні в дуже стислий термін вирішать житлові питання переміщених осіб. Переселенцям нададуть квартири з ремонтом, меблями, побутовою технікою.

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Про це в інтерв'ю Forbes повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Програму швидкого будівництва проведуть у 10 областях країни.

"Люди не повинні жити у спортзалах чи школах. Ми вибрали проекти, які можна втілити за три місяці. Це будуть саме квартири – здебільшого двокімнатні, але й однокімнатні та трикімнатні", — розповів Тимошенко.

Тобто держава найближчим часом збудує кілька десятків тисяч квартир, перші з них будуть передані переселенцям через три-чотири місяці.

За словами заступника голови ОП, насамперед житло нададуть тим, хто не може знайти собі будинок або проживає в спортивних залах, школах. Для цього керівники областей складають списки тих, кого потрібно переселяти насамперед.

При цьому коли їх будинки відновлять, вони переїдуть до себе. Квартири, які зараз отримають переселенці, згодом передадуть військовим.

Внаслідок бойових дій та постійних бомбардувань російської армії від 80 до 90% інфраструктури Маріуполя пошкоджено. У Харківській, Київській, Сумській, Луганській областях зруйновано тисячі будинків.

Кабінет міністрів прийняв ухвалу, яка дозволить українцям онлайн через "Дію" фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів. З 29 березня у додатку вже можна подати заяву на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.