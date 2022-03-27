Збитки від бойових дій можна буде фіксувати через "Дію"

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Постанова визначає порядок збирання та обліку інформації про пошкодження та знищення внаслідок бойових дій нерухомості через портал та додаток “Дія”.

Як зазначив Денис Шмигаль, вже через тиждень після набуття чинності постанови кожний українець, чий будинок зруйнувала війна, зможе через додаток “Дія” відправити повідомлення та зафіксувати факт пошкоджень.

Згодом завдяки цій інформації уряд матиме змогу підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно на відновлення.

“Ми все відбудуємо: кожну оселю, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз зі збору інформації та фіксації збитків”, — підкреслив Шмигаль.

Зазначимо, внаслідок бойових дій та постійних бомбардувань російської армії від 80 до 90% інфраструктури Маріуполя пошкоджено. У Харківській, Київській, Сумській, Луганській областях зруйновано тисячі будинків. Як заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, "місто практично повністю зруйноване, і простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли".

Як заявив президент Володимир Зеленський, в Україні збудують тимчасове житло для переселенців.

Також Кабінет міністрів запустив програму підтримки для переселенців, яка охоплює три основні напрямки — виплату грошей, надання роботи та допомогу з житлом.

Держава також виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну допомогу на суму 2 тисячі гривень.

На кожну дитину, яка з батьками також була змушена виїхати зі свого будинку через війну, переселенці отримають по 3 тисячі гривень.

А домовласникам, які безкоштовно приймають у себе переселенців, компенсують вартість комуналки. Так, за кожного переселенця держава заплатить 450 гривень на місяць.