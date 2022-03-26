Чернигов практически полностью разрушен, в городе осталось меньше половины жителей, — мэр

В Чернигове по состоянию на субботу, 26 марта, осталось меньше половины жителей. Город практически полностью разрушен.

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Об этом заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко во время пресс-конференции в Ukraine Media Centre Kyiv.

"Город разнесен полностью. Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели. Убито больше 200 мирных людей. Сейчас в Чернигове находится примерно 120-130 тысяч горожан. Городская власть на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается", — сказал он.

Отметим, что до войны в городе проживало 285-290 тысяч человек. По словам Атрошенко, Чернигов в оперативном окружении, враг уничтожил мост, который соединял город с Киевским направлением. При этом город не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост находится под постоянными перекрестными обстрелами. Перевозить грузы через него опасно из-за возможности обрушения.

Мэр уточнил, что местные власти планируют вывозить тяжелораненых, которых невозможно оперировать на месте. По состоянию на 26 марта речь идет о 44 украинцах, среди которых военные, гражданские и трое детей. Кроме этого, Атрошенко добавил, что Чернигове проблемы с электроэнергией, а воду развозят всеми доступными методами.

Напомним, ранее в Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом. На мост сбросили авиабомбы, из-за чего один из пролетов упал.