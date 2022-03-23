В Чернигове оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну

В Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "Суспільне Чернигов".

Информация также подтверждена главой областной военной администрацией Вячеславом Чаусом.

Сообщается, что на мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал.

Отмечается, что именно по этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и поставлялась гуманитарная помощь в город.

Уже несколько недель в Чернигове идут бои, российские войска постоянно обстреливают город. В Чернигове нет электричества и почти нет связи, есть проблемы с доставкой и хранением продуктов.

Армия РФ регулярно обстреливала Чернигов из реактивных систем залпового огня, но недавно ВСУ удалось уничтожить одну из батарей РСЗО.

Украинские защитники из подразделений оперативного командования "Север", несмотря на продолжающиеся на Черниговщине ожесточенные бои, не только удачно держат оборону, но и освобождают населенные пункты.