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Категория
Общество
Дата публикации

Украинские военные отбили на Черниговщине у захватчиков два населенных пункта

Украинские военные отбили на Черниговщине у захватчиков два населенных пункта

Украинские защитники из подразделений оперативного командования "Север", несмотря на продолжающиеся на Черниговщине ожесточенные бои, освободили еще два населенных пункта, сообщают в Оперативном командовании "Север". Впрочем, о каких пунктах идет речь, не уточняется.

Наши вооруженные силы не дали оккупанту возможности установить понтонную переправу и сдержали намерения врага по продвижению в сторону Киева.

"Как результат – имеем в трофеях техники врага более 10-ти единиц. Армия Российской Федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля. Личный состав деморализован и не может вести активные боевые действия" , – говорится в сообщении.

Напомним, недавно действующие на Черниговщине силы сопротивления освободили 5 населенных пунктов от российских военных. Подразделения РФ лишились возможности в полном объеме вести боевые действия. Появилась паника посреди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим командованием.