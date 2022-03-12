Украинские военные отбили на Черниговщине у захватчиков два населенных пункта

Украинские защитники из подразделений оперативного командования "Север", несмотря на продолжающиеся на Черниговщине ожесточенные бои, освободили еще два населенных пункта, сообщают в Оперативном командовании "Север". Впрочем, о каких пунктах идет речь, не уточняется.

Наши вооруженные силы не дали оккупанту возможности установить понтонную переправу и сдержали намерения врага по продвижению в сторону Киева.

"Как результат – имеем в трофеях техники врага более 10-ти единиц. Армия Российской Федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля. Личный состав деморализован и не может вести активные боевые действия" , – говорится в сообщении.

Напомним, недавно действующие на Черниговщине силы сопротивления освободили 5 населенных пунктов от российских военных. Подразделения РФ лишились возможности в полном объеме вести боевые действия. Появилась паника посреди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим командованием.