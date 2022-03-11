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ЗСУ звільнили від окупантів 5 населених пунктів на Чернігівщині
Сили опору, що діють на Чернігівщині, звільнили 5 населених пунктів від російських військових.
Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.
"Підрозділи Російської Федерації не можуть у повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, кинутого вищим військово-політичним керівництвом. Морально-психологічний стан солдатів не сприяє виконанню завдань", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрім звільнених 5 населених пунктів українці захопили два бронетранспортери армії РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України та два бронетранспортери, які тепер служитимуть на благо українського народу", - повідомили у ВСУ.
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