ЗСУ звільнили від окупантів 5 населених пунктів на Чернігівщині

Сили опору, що діють на Чернігівщині, звільнили 5 населених пунктів від російських військових.

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

"Підрозділи Російської Федерації не можуть у повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, кинутого вищим військово-політичним керівництвом. Морально-психологічний стан солдатів не сприяє виконанню завдань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім звільнених 5 населених пунктів українці захопили два бронетранспортери армії РФ.

"І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України та два бронетранспортери, які тепер служитимуть на благо українського народу", - повідомили у ВСУ.

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