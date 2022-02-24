Вторжение в Украину: самая важная информация (обновляется)

24 февраля в 5:00 президент РФ начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

9:10 Верховная Рада перешла в бесперебойный режим работы

➡️ Народные депутаты готовы в любой момент принять необходимое решение. Подробнее: https://bit.ly/3pcvtBw

9:01 По всей Украине очереди в банкоматы: как можно снять наличные

➡️ Рассказываем, как и где это сделать быстрее: https://bit.ly/3IcvVHo

8:25 Сначала Зеленский, а потом и Верховная Рада объявили о введении военного положения Подробнее: https://bit.ly/3LT6ooW

8:05 В Киеве объявлена угроза с воздуха. Детсады и школы - закрыты. Метро продолжает работать, а коммунальный транспорт сделали бесплатным. Подробнее: https://bit.ly/3BPXCnc

7:44 Стало известно, что Россия атакует в том числе и из Беларуси

➡️ Об этом сообщили пограничники: https://bit.ly/352kQKA

7:37 Стало известно, что российские войска обстреливают 10 украинских областей

➡️ Под огонь попали не только восточные области страны. Подробности: https://bit.ly/3t0Bvq8

6:58 Подвергся атаке аэропорт Борисполь. Подробности: https://bit.ly/3vdskp1

6:28 Президент России Владимир Путин во время экстренного обращения заявил о начале военной операции на Донбассе

➡️ Пресс-штаб Операции объединенных сил также сообщает, что с 4:35 утра 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: войска агрессора используют системы залпового огня ГРАД и минометы. Подробности: https://bit.ly/3hcLvXI