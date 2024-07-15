Россияне обстреляли территорию 11 областей Украины: какая ситуация в регионах

По информации Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 100 населенных пунктов и 140 объектов инфраструктуры.

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По Запорожской области россияне ударили 455 раз

За сутки оккупанты нанесли 455 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. 187 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку, сообщили в ОВА.

15 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Роботино. 253 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

На Днепропетровщине враг попал в АЗС

Враг продолжал избивать по Никопольщине вечером и ночью, сообщили в ОВА.

Было около десятка атак дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор попал по Никополю и Марганецкому обществу. Повреждены 2 частных дома, гараж и заправка. Задело линию электропередач.

На Харьковщине пострадали два человека

В Купянске в результате вражеского обстрела FPV-дроном повреждено асфальтовое покрытие. В результате взрыва технического устройства погиб 42-летний мужчина, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Купянском районе в с. Ковшаровка, вблизи "Путевой механической станции в результате обстрела КАБ горела лесная подстилка. Разрушена крыша двухэтажки, повреждены окна и двери. Пострадала 53-летняя женщина. В селе Кругляковка в результате обстрела разрушена квартира.

В Богодуховском районе в поселке Золочев был удар FPV-дроном "Ланцет" по территории на трассе Т21-03 Золочев-Александровка.

В Изюмском районе в селе Богуславка в результате обстрела КАБ горели 3 хозяйственные постройки. Пострадал 21-летний мужчина.

В Херсонской области 8 человек получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Кизомис, Станислав, Софиевка, Дарьевка, Никольское, Приднепровское, Днепровское, Чернобаевка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Красный Маяк, Костырка, Херсон, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в медицинское учреждение, админздание, сельхозпредприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 22 частных дома. Поврежден газопровод, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

В Сумской области было 20 взрывов

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы 20 взрывов, сообщили в ОВА. Обстрелы потерпели Хотинская (4 взрыва), Краснопольская (7 взрывов), Эсманьская и Дружбовская (15 мин) община.

В Николаевской области под обстрелами находились две общины

Вчера враг атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину. Возникли два пожара сухой травы за пределами населенных пунктов, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Возгорания оперативно ликвидированы пожарными. Артиллерийские обстрелы подверглись г. Очаков Очаковской общины. Повреждены частные дома, гараж и линия электропередач. Также возникло воспламенение сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 77 человек, в том числе 5 детей, сообщил глава области Вадим Филашкин.

Покровский район. В Мирнограде 1 человек погиб и 7 ранены, повреждены 8 многоэтажек и админздание.

Краматорский район. В Лимане ранены 3 человека, повреждены 6 домов и 7 хозяйственных построек. Также в общине разрушен дом в Закотном; в Торском 1 дом разрушен и 2 поврежден. В Николаевке Константиновской общины повторно повреждены частные дома. В Гнатовке Ильиновской общины повреждены 6 объектов.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов, 3 многоэтажки и 3 нежилых здания. В Железном Торецком обществе ранен человек.