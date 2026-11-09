Tesla окончательно останавливает линию Cybertruck: клиентам будут возвращать деньги за предзаказ

Компания Tesla готовится досрочно свернуть выпуск своего футуристического пикапа Cybertruck на заводе в Техасе. Из-за существенного разрыва между реальными способностями и количеством заказов автопроизводителю придется отменить часть броней и отдать деньги покупателям.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания физически не успеет собрать все заказанные автомобили.

Производитель будет пытаться выпустить максимальное количество пикапов в ближайшие восемь месяцев, однако значительной части клиентов все же вернут внесенные залоги.

Чтобы максимально удовлетворить спрос перед окончательной остановкой конвейера, на заводе будет введена дополнительная производственная смена.

Свертывание линейки Cybertruck запланировано на середину 2027 года. После этого Tesla демонтирует оборудование и перенаправит высвободившиеся ресурсы на массовое производство робота Cybercab.

Именно беспилотное транспортное средство Cybercab является главным элементом стратегии Маска по развитию полностью автономного вождения.

Tesla начала первые поставки Cybertruck в конце 2023 года, однако реальный спрос оказался значительно ниже начальных оценок руководства. По данным аналитиков Kelley Blue Book, в прошлом году продажи пикапа в США упали на 48% и составили всего 20 237 единиц.

Эти цифры кардинально отличаются от предыдущих публичных прогнозов Маски, который рассчитывал продавать до 250 000 экземпляров Cybertruck ежегодно.

Ранее сообщалось, что компания Tesla готовится к существенным изменениям на своих производственных мощностях. Автопроизводитель планирует уменьшить объемы выпуска электрического пикапа Cybertruck на гигафабрике в Техасе уже в середине следующего года, чтобы освободить ресурсы под новый робот Cybercab.