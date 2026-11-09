В Украине будут отказываться от бумажных ТТН: что изменится для перевозчиков и бизнеса

Правительство одобрило законопроект об обязательном использовании электронных товарно-транспортных накладных (е-ТТН) для внутренних грузовых перевозок. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 июня 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

После введения новых правил, электронная накладная станет основным документом для внутренних грузовых перевозок. Каждую операцию будут подтверждать квалифицированной электронной подписью.

Бумажную ТТН разрешат использовать только в тех случаях, когда оформить электронный документ технически невозможно. В то же время, информацию из бумажной накладной нужно будет внести в электронную систему в тот же день.

Что изменится для бизнеса и государства

Переход на е-ТТН должен сократить документооборот и расход компании на логистику, а также ускорить расчеты между заказчиками, перевозчиками и получателями грузов.

Для государства электронный учет перевозок должен обеспечить большую прозрачность рынка и помочь бороться с нелегальными грузоперевозками.

Отдельное внимание уделяется контролю над соблюдением весовых и габаритных норм. В е-ТТН будут фиксировать вес и параметры грузовика. Это должно облегчить обнаружение перегруженных транспортных средств, повреждающих дорожное покрытие.

Когда заработают новые правила

Система электронных товарно-транспортных накладных уже функционирует, а бизнес может пользоваться ею добровольно. Инспекторы могут проверять е-ТТН непосредственно на дороге, поэтому водителям не нужно предъявлять бумажные копии документов.

Теперь правительство предлагает закрепить использование электронных накладных на законодательном уровне. Ожидается, что новые правила будут работать с 1 июня 2027 года .

Напомним, в 2026 году наши перевозчики получили доступ на рынки более 40 стран мира. Благодаря политике либерализации, значительная часть маршрутов теперь доступна без лишних бумажек и длительных ожиданий разрешений.