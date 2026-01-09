"Транспортный безвиз" 2026: украинские компании могут выполнять грузовые перевозки более чем в 40 странах мира

Украинская логистика выходит на новый уровень. В 2026 году наши перевозчики получили доступ на рынки более чем в 40 странах мира. Благодаря политике либерализации, значительная часть маршрутов теперь доступна без лишних бумажек и длительных ожиданий разрешений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

На сегодняшний день украинские перевозчики уже пользуются преимуществами либерализации с 35 странами. Это означает, что для въезда или транзита через их территорию не нужно получать специальных бумажных разрешений.

Список стран с либеральным режимом:

все 27 стран Европейского Союза;

Великобритания и Норвегия (для авто стандарта Евро-5 и выше);

Швейцария, Молдова и Грузия;

Турция, Черногория и Северная Македония.

Следует заметить, что с Черногорией, Великобританией и Швейцарией действуют наиболее лояльные условия — разрешения не нужны даже для перевозок в третьи страны или из них.

Страны, с которыми действует либерализация грузовых перевозок / Министерство развития общин и территорий Украины

Какие документы нужны водителям?

Для работы в рамках "транспортного безвиза" с ЕС необходимо соблюдать четкие правила. В грузовике обязательно должны быть:

выписка о наличии лицензии на международные перевозки (из лицензионной базы);

специальная идентификационная наклейка на стекле (согласно Соглашению с ЕС);

транспортные документы (CMR, декларации, накладные); для пустых авто – подтвержденная заявка на загрузку.

Для рейсов в Норвегию дополнительно необходима бумажная копия выписки из лицензии и сертификат экологичности транспортного средства.

Квоты и география на 2026 год

Кроме стран с полным "безвизом" Украина продолжает работать по системе квот с рядом других государств. На 2026 год согласован обмен разрешениями с такими странами как Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Босния и Герцеговина.

В целом, украинским логистическим компаниям сейчас доступны рынки более 40 стран мира. "Минразвития продолжает работу с международными партнерами над расширением географии либерализации перевозок, цифровизацией разрешительных процедур и созданием прозрачных и прогнозируемых условий для работы украинского транспортного бизнеса. владельца автопарка", — отметили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2025 года Минразвития официально авторизировало первые платформы электронного документооборота (ЭДО), теперь имеющие право оформлять электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН). Цифровой документ имеет такую же юридическую силу, как и его печатный аналог, но значительно упрощает жизнь перевозчикам и отправителям грузов.