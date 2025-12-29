Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,13

EUR

49,56

+0,13

Наличный курс:

USD

42,25

42,13

EUR

49,97

49,75

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цифровизация перевозок: первые три платформы получили право оформлять е-ТТН

грузовик
Первые операторы е-ТТН получили официальный статус / Freepik

Министерство развития общин и территорий официально авторизировало первые платформы электронного документооборота (ЭДО), теперь имеющие право оформлять электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН). На этом этапе идет речь об основной форме ТТН (без специальных).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь бизнес может полностью отказаться от бумажных копий. Электронная накладная имеет такую же юридическую силу, как ее печатный аналог, но значительно упрощает жизнь перевозчикам и отправителям грузов.

Первые авторизованные платформы

Первопроходцами, успешно прошедшими техническую проверку и присоединившимися к государственной системе, стали три оператора платформ электронного документооборота:

  • "Время Сервис" (платформа "Время.ТТН");
  • "MEДОК" (платформа MEDoc);
  • "АТС" (платформа EDI NETWORK).

Как операторы попадают в систему?

Процесс подключения начался в ноябре 2025 года. Чтобы получить право обслуживать бизнес, каждый оператор проходит серьезное тестирование на совместимость с государственной системой е-ТТН. Только после подтверждения технической готовности платформа становится доступной пользователям. Не прошедшие проверку с первого раза имеют возможность исправить ошибки и подать заявку повторно.

Дорожная карта

Внедрение системы разбито на четкие этапы, чтобы бизнес мог адаптироваться:

  • декабрь 2025 - полноценная интеграция с кабинетом инспектора ГСБТ и регистрация первых реальных накладных;
  • до мая 2026 - появление функционала для создания актов корректировки и активное масштабирование системы на весь рынок;
  • до конца 2026 года – запуск специальных форм е-ТТН (для специфических групп товаров) и финальная модернизация платформы.

Почему это важно?

Как отметили в Минразвитии, система е-ТТН станет единственной государственной цифровой платформой в сфере грузоперевозок и позволит обеспечить прозрачный учет грузовых перевозок, уменьшить расходы бизнеса на документооборот и создать эффективные инструменты для борьбы с нелегальными перевозками и перегрузкой дорог.

Напомним, 3 ноября 2025 года стартовал прием заявок от компаний-операторов электронного документооборота (ЭДО) на тестирование системы электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН).

Автор:
Татьяна Ковальчук