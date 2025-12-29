Цифровизация перевозок: первые три платформы получили право оформлять е-ТТН

Министерство развития общин и территорий официально авторизировало первые платформы электронного документооборота (ЭДО), теперь имеющие право оформлять электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН). На этом этапе идет речь об основной форме ТТН (без специальных).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь бизнес может полностью отказаться от бумажных копий. Электронная накладная имеет такую же юридическую силу, как ее печатный аналог, но значительно упрощает жизнь перевозчикам и отправителям грузов.

Первые авторизованные платформы

Первопроходцами, успешно прошедшими техническую проверку и присоединившимися к государственной системе, стали три оператора платформ электронного документооборота:

"Время Сервис" (платформа "Время.ТТН");

"MEДОК" (платформа MEDoc);

"АТС" (платформа EDI NETWORK).

Как операторы попадают в систему?

Процесс подключения начался в ноябре 2025 года. Чтобы получить право обслуживать бизнес, каждый оператор проходит серьезное тестирование на совместимость с государственной системой е-ТТН. Только после подтверждения технической готовности платформа становится доступной пользователям. Не прошедшие проверку с первого раза имеют возможность исправить ошибки и подать заявку повторно.

Дорожная карта

Внедрение системы разбито на четкие этапы, чтобы бизнес мог адаптироваться:

декабрь 2025 - полноценная интеграция с кабинетом инспектора ГСБТ и регистрация первых реальных накладных;

до мая 2026 - появление функционала для создания актов корректировки и активное масштабирование системы на весь рынок;

до конца 2026 года – запуск специальных форм е-ТТН (для специфических групп товаров) и финальная модернизация платформы.

Почему это важно?

Как отметили в Минразвитии, система е-ТТН станет единственной государственной цифровой платформой в сфере грузоперевозок и позволит обеспечить прозрачный учет грузовых перевозок, уменьшить расходы бизнеса на документооборот и создать эффективные инструменты для борьбы с нелегальными перевозками и перегрузкой дорог.

Напомним, 3 ноября 2025 года стартовал прием заявок от компаний-операторов электронного документооборота (ЭДО) на тестирование системы электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН).