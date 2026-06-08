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В Украине обследовали более трех тысяч укрытий: в каких регионах выявили больше всего нарушений
Специалисты Госпродпотребслужбы обследовали более 3000 объектов гражданской защиты, чтобы проверить условия для длительного пребывания граждан. В общей сложности было проведено 1046 санитарных и 2359 комиссионных проверок, во время которых оценивали работу вентиляции, дезинфекцию, доступ к питьевой воде и общую готовность к пребыванию людей. Больше всего проблемных объектов обнаружили в Киевской и Кировоградской областях.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Больше всего комиссионных проверок выполнили в:
- Житомирской области - 505 (нарушения обнаружены на 30 объектах);
- Киевской области - 507 (нарушение установлено на 60 объектах);
- Кировоградской области - 433 (нарушения обнаружены на 64 объектах).
"Отдельное внимание уделяется укрытиям в учебных заведениях, ведь во время сигнала воздушной тревоги там находятся дети, педагогические работники и персонал. Безопасные условия в таких помещениях - это не только вопросы комфорта, но и вопросы здоровья и защиты", - подчеркнул заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
По результатам мониторинга ведомство сформировало перечень обязательных требований к обустройству хранилищ:
- регулярная уборка мест общего пользования, поверхностей частого контакта и санитарных комнат;
- наличие запаса безопасной питьевой воды;
- обеспечение доступа свежего воздуха или надлежащей работы вентиляционных систем;
- организация достаточного пространства, надлежащего освещения и безопасной среды в укрытиях учебных заведений;
- регулярная дезинфекция, контроль исправности санузлов и недопущение появления плесени, грызунов или насекомых;
- обеспечение мест для сидения, доступа к средствам гигиены и возможности заряда средств связи.
Напомним, в Украине формально насчитывается более 66,5 тысяч защитных сооружений, однако их наличие в статистических отчетах не всегда гарантирует реальную готовность к защите граждан во время воздушных тревог.