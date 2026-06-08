Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,36

--0,02

EUR

51,64

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,30

44,21

EUR

51,75

51,45

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні обстежили понад три тисячі укриттів: в яких регіонах виявили найбільше порушень

укриття
В Україні обстежили понад 3000 укриттів / Суспільне

Фахівці Держпродспоживслужби обстежили понад 3000 об'єктів цивільного захисту, щоб перевірити умови для тривалого перебування громадян. Загалом було проведено 1046 санітарних та 2359 комісійних перевірок, під час яких оцінювали роботу вентиляції, дезінфекцію, доступ до питної води та загальну готовність до перебування людей. Найбільше проблемних об'єктів виявили у Київській та Кіровоградській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Найбільше комісійних перевірок виконали в:

  • Житомирській області — 505 (порушення виявлено на 30 об’єктах);  
  • Київській області — 507 (порушення встановлено на 60 об’єктах); 
  • Кіровоградській області — 433 (порушення виявлено на 64 об’єктах).

"Окрема увага приділяється укриттям у закладах освіти, адже під час сигналу повітряної тривоги там перебувають діти, педагогічні працівники та персонал. Безпечні умови в таких приміщеннях — це не лише питання комфорту, а й питання здоров’я та захисту," - наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

За результатами моніторингу відомство сформувало перелік обов'язкових вимог до облаштування сховищ:

  • регулярне прибирання місць загального користування, поверхонь частого контакту та санітарних кімнат; 
  • наявність запасу безпечної питної води; 
  • забезпечення доступу свіжого повітря або належної роботи вентиляційних систем; 
  • організація достатнього простору, належного освітлення та безпечного середовища в укриттях закладів освіти; 
  • регулярна дезінфекція, контроль справності санвузлів та недопущення появи плісняви, гризунів чи комах; 
  • забезпечення місць для сидіння, доступу до засобів гігієни та можливості зарядити засоби зв’язку.

Нагадаємо, в Україні формально нараховується понад 66,5 тисячі захисних споруд, проте їхня наявність у статистичних звітах не завжди гарантує реальну готовність до захисту громадян під час повітряних тривог.

Автор:
Тетяна Ковальчук