В Україні обстежили понад три тисячі укриттів: в яких регіонах виявили найбільше порушень

Фахівці Держпродспоживслужби обстежили понад 3000 об'єктів цивільного захисту, щоб перевірити умови для тривалого перебування громадян. Загалом було проведено 1046 санітарних та 2359 комісійних перевірок, під час яких оцінювали роботу вентиляції, дезінфекцію, доступ до питної води та загальну готовність до перебування людей. Найбільше проблемних об'єктів виявили у Київській та Кіровоградській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Найбільше комісійних перевірок виконали в:

Житомирській області — 505 (порушення виявлено на 30 об’єктах);

Київській області — 507 (порушення встановлено на 60 об’єктах);

Кіровоградській області — 433 (порушення виявлено на 64 об’єктах).

"Окрема увага приділяється укриттям у закладах освіти, адже під час сигналу повітряної тривоги там перебувають діти, педагогічні працівники та персонал. Безпечні умови в таких приміщеннях — це не лише питання комфорту, а й питання здоров’я та захисту," - наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

За результатами моніторингу відомство сформувало перелік обов'язкових вимог до облаштування сховищ:

регулярне прибирання місць загального користування, поверхонь частого контакту та санітарних кімнат;

наявність запасу безпечної питної води;

забезпечення доступу свіжого повітря або належної роботи вентиляційних систем;

організація достатнього простору, належного освітлення та безпечного середовища в укриттях закладів освіти;

регулярна дезінфекція, контроль справності санвузлів та недопущення появи плісняви, гризунів чи комах;

забезпечення місць для сидіння, доступу до засобів гігієни та можливості зарядити засоби зв’язку.

Нагадаємо, в Україні формально нараховується понад 66,5 тисячі захисних споруд, проте їхня наявність у статистичних звітах не завжди гарантує реальну готовність до захисту громадян під час повітряних тривог.