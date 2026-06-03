Затоплені та зачинені: в Україні у 93% укриттів знайшли серйозні недоліки

В Україні формально нараховується понад 66,5 тисячі захисних споруд, проте їхня наявність у статистичних звітах не завжди гарантує реальну готовність до захисту громадян під час повітряних тривог. Результати останнього моніторингу свідчать, що 93% перевірених сховищ мають суттєві недоліки.

Як пише Delo.ua, про це заявила голова профільного комітету ВР Олена Шуляк, посилаючись на перевірки Секретаріату Омбудсмена.

Зачинені, затоплені, захаращені або недоступні для маломобільних груп населення об’єкти фактично не виконують своєї безпекової функції.

За даними ДСНС, станом на початок 2026 року загальна місткість наявних в Україні 66,5 тисячі об’єктів цивільного захисту розрахована приблизно на 16,5 мільйона осіб.

У структурі цього фонду переважають найпростіші покриття, яких налічується 43 тисячі. Крім того, на обліку перебувають:

16 128 протирадіаційних укриттів;

6731 сховище;

537 мобільних захисних споруд;

163 споруди подвійного призначення.

Протягом третього та четвертого кварталів 2025 року Секретаріат Омбудсмена провів детальний моніторинг 1066 загальнодоступних об’єктів.

За підсумками інспекції рекомендації щодо усунення порушень отримав 991 об’єкт. Повністю придатними та беззауважними виявилися лише 80 укриттів по всій країні.

Загалом у межах моніторингу було надано 3996 рекомендацій щодо поліпшення стану укриттів. У середньому сховища та протирадіаційні укриття отримували 4,5 рекомендації на один об’єкт, найпростіші укриття — близько 4, а споруди подвійного призначення — близько 2.

За словами Шуляк, дані показують системний розрив між обліком укриттів і реальною безпекою людей. За її словами, для громадян важливо не те, чи є об’єкт у статистиці або на мапі, а чи можна потрапити до нього під час тривоги, чи є там базові умови для перебування і чи доступний він для всіх груп населення.

Також наголошується, що проблема не зводиться лише до недбалості окремих балансоутримувачів. Серед системних причин названі відсутність фінансових нормативів, нечіткість вимог, обмеженість механізмів контролю та хронічне недофінансування утримання найпростіших укриттів.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що держава виділяє 5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО).