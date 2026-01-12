У 2026 році школи отримають 5 млрд грн на облаштування укриттів: прийом заявок вже стартував

Питання безпеки в освітніх закладах залишається пріоритетом номер один. Держава виділяє 5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Процес розподілу коштів уже розпочався: з 12 по 22 січня (до 18:00) засновники шкіл можуть подати заявки на отримання державної субвенції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерства освіти і науки України.

Хто може претендувати на кошти?

Субвенція спрямована на заклади, які готові працювати в очному або змішаному форматах. Отримати фінансування можуть:

військові та військово-спортивні ліцеї (вони мають безумовний перший пріоритет);

спеціальні заклади освіти; школи, де навчається понад 200 учнів;

єдині заклади в громаді, що працюють очно або змішано.

Критерії та рівні безпеки

Розподіл фінансів відбуватиметься відкрито — відповідно до рівня загрози в регіонах. Найбільшу частку коштів (40%) спрямують у зони з дуже високим ризиком, 35% отримають громади з високим ризиком, а 25% — території з помірним і задовільним рівнем безпеки.

Головні вимоги до закладів

Щоб заявка була схвалена, заклади освіти мають відповідати суворим критеріям:

перевага надається школам, де на очному навчанні перебуває від 10% до 90% учнів (або тим, хто планує вийти з дистанційки);

обов'язкова наявність експертизи. Важливо: кошторисна частина проєкту має бути зареєстрована в ЄДЕССБ не раніше за 15 серпня 2025 року;

відсутність пошкоджень, спричинених війною, або їхнє усунення вже триває чи не потребує будівельних робіт;

відсутність укриттів (крім найпростіших) або потреба в капітальній реконструкції наявних;

можливість реалізації протягом декількох років із зазначенням суми на поточний рік у заявці.

Що фінансуватимуть першочергово?

Окрім військових ліцеїв, держава в першу чергу підтримає "перехідні" об’єкти. Це проєкти, що фінансувалися у 2023-2025 роках і мають рівень готовності не менше ніж 60%, за умови, що вони не потребують додаткових коштів з держбюджету понад початковий кошторис. Об’єкти з меншою готовністю подаються на загальних умовах.

Як зауважили в МОН, реалізація проєкту може бути розрахована на декілька років, але сума на поточний 2026 рік має бути чітко зазначена у заявці.

Нагадаємо, до кінця 2025 року у Києві планували завершити будівництво ще 7 укриттів нового покоління в школах і дитсадках. На будівництво укриттів із навчальними просторами для закладів освіти цьогоріч було передбачено 2,8 млрд грн.