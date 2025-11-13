Запланована подія 2

У Києві до кінця року планують завершити будівництво ще семи укриттів нового покоління в школах і дитсадках

укриття в школі
У наічальних закладах Києва зведуть ще сім укриттів. / Київська міська рада

До кінця 2025 року у Києві планують завершити будівництво ще 7 укриттів нового покоління в школах і дитсадках. На будівництво укриттів із навчальними просторами для закладів освіти цьогоріч було передбачено 2,8 млрд грн. Ці кошти розподілені між районами столиці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Святошинський район став першим у столиці, де збудовано укриття такого масштабу. Він може вмістити понад 1200 осіб.

"Сучасний простір, збудований за всіма новітніми нормами безпеки, стане надійним укриттям для дітей і дорослих під час тривог, а також повноцінним освітнім середовищем. У позаурочний час тут зможуть працювати гуртки різного напряму", – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Станом на зараз будівництво триває на 24 об’єктах. Районні державні адміністрації цьогоріч планували здати в експлуатацію 22 таких укриття, однак виконали зобов’язання частково. До кінця року очікується завершення 7 таких споруд, зокрема:

  • Дарницький район – 2 об’єкти; 
  • Оболонський район – 1 об’єкт; 
  • Святошинський район – 2 об’єкти; 
  • Шевченківський район – 2 об’єкти.

«Попри війну Київ продовжує інвестувати в освіту і безпеку дітей. У 2025 році бюджет освітньої галузі становить майже 38 млрд грн – це третина бюджету міста. Ефективність реалізації освітніх і безпекових проєктів безпосередньо залежить від управлінських рішень на рівні районів», – підкреслив чиновник.

Також він нагадав, що від початку повномасштабної війни в Києві пошкоджень зазнали 244 заклади освіти, з яких 74 ще перебувають у стані ремонту.

Раніше повідомлялося, що у столиці планують встановити 500 мобільних укриттів для підвищення безпеки громадян. Визначення місць розташування та потреб у таких укриттях доручено районним державним адміністраціям.

Автор:
Тетяна Ковальчук