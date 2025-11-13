В Киеве до конца года планируют завершить строительство еще семи укрытий нового поколения в школах и детсадах

До конца 2025 года в Киеве планируют завершить строительство еще 7 укрытий нового поколения в школах и детсадах. На строительство укрытий с учебными пространствами для учебных заведений в этом году было предусмотрено 2,8 млрд грн. Эти средства распределены между районами столицы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Святошинский район стал первым в столице, где построено укрытие такого масштаба. Он может вместить более 1200 человек.

"Современное пространство, построенное по всем новейшим нормам безопасности, станет надежным укрытием для детей и взрослых во время тревог, а также полноценной образовательной средой. Во внеурочное время здесь смогут работать кружки разного направления", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

На сегодня строительство продолжается на 24 объектах. Районные государственные администрации в этом году планировали сдать в эксплуатацию 22 таких укрытия, однако выполнили обязательства частично. До конца года ожидается завершение 7 таких сооружений, в частности:

Дарницкий район – 2 объекта;

Оболонский район – 1 объект;

Святошинский район – 2 объекта;

Шевченковский район – 2 объекта.

"Несмотря на войну, Киев продолжает инвестировать в образование и безопасность детей. В 2025 году бюджет образовательной отрасли составляет около 38 млрд грн – это треть бюджета города. Эффективность реализации образовательных и безопасных проектов напрямую зависит от управленческих решений на уровне районов", – подчеркнул чиновник.

Также он напомнил, что с начала полномасштабной войны в Киеве повреждения получили 244 учебных заведения, из которых 74 еще находятся в состоянии ремонта.

Ранее сообщалось, что в столице планируется установка 500 мобильных укрытий для повышения безопасности граждан. Определение местоположений и потребностей в таких укрытиях поручено районным государственным администрациям.