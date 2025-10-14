В Киеве планируют установить 500 мобильных укрытий: районные администрации определят потребности и места

В столице планируют установить 500 мобильных укрытий для повышения безопасности граждан. Определение местоположений и потребностей в таких укрытиях поручено районным государственным администрациям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра Виталия Кличко.

Столица усиливает безопасность

В Киеве активно реализуется программа по расширению и модернизации системы укрытий для обеспечения безопасности жителей. Требования к таким укрытиям четко определены на государственном уровне соответствующими законодательными нормами, подчеркнул Кличко.

"На прошлой сессии Киеврада рассмотрела вопрос установления мобильных укрытий в столице, который принял Совет обороны города. Отмечу — вопрос расширения системы укрытий является приоритетным для города. Мы системно внедряем программу капремонтов, реконструкции, увеличения количества укрытий (например, и за счет подземных паркингов)", - заявил он.

За последние годы на мероприятия по модернизации и ремонту укрытий столица направила более 7 млрд грн, отремонтировано около 2 тысяч объектов. В 2025 году на эти цели выделено 4 млрд грн.

Мобильные укрытия планируется установить, прежде всего, в районах без метро и стационарных хранилищ, в том числе на жилых массивах левого берега и отдаленных районах, где нет возможности обустроить стационарные укрытия.

Напомним, ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сетовал на отсутствие модульных укрытий в столице Украины и инициировал их обустройство на средства общины.