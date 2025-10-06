Запланована подія 2

В Киеве появятся мобильные укрытия: Кличко объявил об урегулировании вопроса

укрытие
В Киеве начнут устанавливать мобильные укрытия. Фото: Тернопольский городской совет

В Киеве в скором времени начнется установка мобильных укрытий. Совет обороны столицы 6 октября рассмотрит алгоритм их установки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Наконец, наши многочисленные обращения по поводу необходимости правового урегулирования вопроса мобильных укрытий дали результат. И сегодня мы рассмотрим алгоритм их установки в столице", - говорится в сообщении.

Требования к таким укрытиям четко закреплены на государственном уровне, также определены, какими должны быть мобильные укрытия, чтобы пребывание людей у них было безопасным.

Мэр отметил, что строительство и обустройство укрытий является приоритетом для города в течение нескольких лет, на что направлено более 7 млрд грн. За последние годы было отремонтировано около 2000 стационарных укрытий.

Он подверг критике работу районных администраций (РГА) по использованию выделенных средств. Из 4 млрд грн, предназначенных на укрытие в этом году, РГА не выполнили даже треть запланированных работ.

Городские власти планируют перенаправить неиспользованные средства на закупку и установку мобильных укрытий.

"Мобильные укрытия, безусловно, необходимы в местах, где нет возможности устроить стационарные. Очень надеюсь, что районные администрации справятся, по крайней мере, с этой задачей и смогут закупить и установить мобильные укрытия надлежащего качества", — заявил Кличко.

Напомним, ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сетовал на отсутствие модульных укрытий в столице Украины и инициировал их обустройство на средства общины.

Автор:
Татьяна Бессараб