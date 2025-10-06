У Києві з’являться мобільні укриття: Кличко оголосив про врегулювання питання

У Києві незабаром розпочнеться встановлення мобільних укриттів. Рада оборони столиці 6 жовтня розгляне алгоритм їх встановлення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Нарешті, наші численні звернення щодо необхідності правового врегулювання питання мобільних укриттів дали результат. І сьогодні ми розглянемо алгоритм їх встановлення в столиці”, – йдеться у повідомленні.

Вимоги до таких укриттів чітко закріплені на державному рівні, також визначено, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним.

Мер зазначив, що будівництво та облаштування укриттів є пріоритетом для міста протягом кількох років, на що спрямовано понад 7 млрд грн. За останні роки було відремонтовано майже 2000 стаціонарних укриттів.

Він розкритикував роботу районних адміністрацій (РДА) щодо використання виділених коштів. З 4 млрд грн, призначених на укриття цього року, РДА не виконали навіть третини запланованих робіт.

Міська влада планує перенаправити невикористані кошти на закупівлю та встановлення мобільних укриттів.

"Мобільні укриття, безумовно, необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні. Дуже сподіваюсь, що районні адміністрації впораються принаймі з цим завданням і зможуть закупити й встановити мобільні укриття належної якості," — заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко нарікав на відсутність модульних укриттів в столиці України та ініціював їх облаштування коштом громади.