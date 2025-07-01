Як в Одесі, Харкові та Дніпрі: у Києві планують встановити модульні укриття

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко нарікає на відсутність модульних укриттів в столиці України та ініціює їх облаштування коштом громади.

Як пише Delo.ua, про це Ткаченко написав у своєму Телеграм.

"Майже три з половиною роки великої війни і жодного модульного укриття в столиці. Мерія саме це поняття ставить на "стоп". Жодної гривні, жодного кроку назустріч киянам. Натомість - мільйони на скляні зупинкові комплекси", - наголошує Ткаченко.

Він зауважує, що в Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві вже встановлені модульні укриття.

"У Києві неможна? Їм заважають ДБНи", - підкреслює очільник КМВА.

Він додав, що винесе для розгляду на Раді оборони Києва питання облаштування модульних укриттів в столиці. Фінансувати цей проєкт планується коштом громади.

Зауважимо, ще у 2023 році мер столиці Віталій Кличко звертався до прем’єра Дениса Шмигаля стосовно можливості внесення укриттів модульного типу до фонду споруд цивільного захисту.

У КМДА зауважували, що у Києві є потреба у виготовленні укриттів модульного типу, які можна було б оперативно встановити для захисту населення від уламків ракет чи дронів.

Міська влада просила уряд надати роз’яснення щодо критеріїв і вимог до подібних захисних споруд та умов взяття їх на облік до фонду захисних споруд цивільного захисту.

Раніше повідомлялося, що у Києві планують звести протирадіаційне укриття на 1650 місць та підземний паркінг на 320 авто на місці самовільно збудованих гаражів у Печерському районі на Старокиївській горі.