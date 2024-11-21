У Києві збудують протирадіаційне укриття та облаштують туристичний маршрут на Пейзажній алеї (ФОТО, ВІДЕО)

У Києві планують завершити облаштування великого туристичного пішохідного маршруту та звести протирадіаційне укриття на 1650 місць та підземний паркінг на 320 авто. Маршрут пролягатиме від Києво-Печерської лаври мальовничими київськими пагорбами через скляний міст, Алею художників, Алею закоханих, виходить на Пейзажну алею та закінчується біля Львівської площі.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Будівництво протирадіаційного укриття

Зокрема, на місці самовільно збудованих гаражів розглядають можливість облаштування споруди подвійного призначення, яка слугуватиме протирадіаційним укриттям на 1650 місць та підземним паркінгом та 320 авто.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, наразі ця територія занедбана, ще за радянських часів там були самовільно збудовані стаціонарні бетонні гаражі, більшість із яких зараз в аварійному стані, у такому ж стані перебуває частина пагорба біля цих гаражів та власне сходи, які мають вести з Пейзажної алеї.

"Ця територія не належить до паркової зони. Жодного іншого будівництва там бути не може. Це принципова позиція столичної влади, яка реалізовує проєкт Пейзажної алеї протягом останніх десяти років. Проєкт рішення, який планується винести на одне з найближчих пленарних засідань, не стосується безпосередньо будівництва споруди подвійного призначення, а є етапом підготовки, який визначає загальні межі, функціональне зонування та можливості використання території. Він не дозволяє безпосередньо розпочинати будь-яке будівництво", – підкреслив Бондаренко.

Він переконує, що жодним чином не буде пошкоджено історичний вигляд Пейзажної алеї та прилеглих до неї територій.

"У майбутньому проєктанти та архітектори розроблять план будівництва споруди подвійного призначення на місці самовільно збудованих гаражів. Нова споруда буде розташована таким чином, щоб не заважати архітектурному ансамблю і не порушувати природний ландшафт цієї історичної зони", - наголосив Бондаренко.

На його думку, це допоможе розвантажити центральну частину міста від хаотичного паркування автомобілів, оскільки в цьому районі немає достатньої кількості паркомісць, а новий паркінг дозволить вирішити цю проблему, зберігаючи при цьому порядок.

"Водночас це буде споруда подвійного призначення, яка слугуватиме протирадіаційним укриттям для великої кількості мешканців столиці в разі оголошення повітряної тривоги. Наголошую, що будь-які роботи зможуть розпочатись виключно після завершення археологічних розкопок", – додав Бондаренко.

Мінкульт розкритикував плани Києва збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі

Міністерство культури та стратегічних комунікацій розкритикувало плани Київської міської держадміністрації збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі.

"Паркінг на 320 машиномісць планують створити за адресою провулок Киянівський, 13-21, в межах кількох археологічних пам'яток: "Культурний шар міста Ярослава", "Копирів кінець", "Поселення та могильник на горі Дитинка" та "Історичний ландшафт київських гір"", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що ця земельна ділянка розташована:

в Центральному історичному ареалі Києва;

впритул до буферної зони об'єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра";

в межах Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ";

в межах охоронної зони I, II, V категорій пам'ятки архітектури національного значення "Андріївська церква";

на території пам'ятки археології національного значення "Культурний шар "Міста Ярослава"".

"Збереження культурної спадщини є елементом національної безпеки. Знищення пам'ятки археології національного значення заради побудови підземного паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимим", - наголосили у відомстві.