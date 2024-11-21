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В Киеве построят противорадиационное укрытие и обустроят туристический маршрут на Пейзажной аллее (ФОТО, ВИДЕО)

Киев планирует завершить обустройство туристического пешеходного маршрута на Пейзажной аллее и построить укрытие.
Киев планирует завершить обустройство туристического пешеходного маршрута на Пейзажной аллее и построить укрытие. Фото: kmr.gov.ua

В Киеве планируют завершить обустройство большого туристического пешеходного маршрута и построить противорадиационное укрытие на 1650 мест и подземный паркинг на 320 авто. Маршрут будет пролегать от Киево-Печерской лавры по живописным киевским холмам через стеклянный мост, Аллею художников, Аллею влюбленных, выходит на Пейзажную аллею и заканчивается возле Львовской площади.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Строительство противорадиационного укрытия

В частности, на месте самовольно построенных гаражей рассматривается возможность обустройства сооружения двойного назначения, которое будет служить противорадиационным укрытием на 1650 мест и подземным паркингом и 320 авто.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, сейчас эта территория заброшена, еще в советское время там были самовольно построены стационарные бетонные гаражи, большинство из которых сейчас в аварийном состоянии, в таком состоянии находится часть холма возле этих гаражей и собственно лестница, которая должна вести из Пейзажной аллеи.

Фото 2 — В Киеве построят противорадиационное укрытие и обустроят туристический маршрут на Пейзажной аллее (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 3 — В Киеве построят противорадиационное укрытие и обустроят туристический маршрут на Пейзажной аллее (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 4 — В Киеве построят противорадиационное укрытие и обустроят туристический маршрут на Пейзажной аллее (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 5 — В Киеве построят противорадиационное укрытие и обустроят туристический маршрут на Пейзажной аллее (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 6 — В Киеве построят противорадиационное укрытие и обустроят туристический маршрут на Пейзажной аллее (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 7 — В Киеве построят противорадиационное укрытие и обустроят туристический маршрут на Пейзажной аллее (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 8 — В Киеве построят противорадиационное укрытие и обустроят туристический маршрут на Пейзажной аллее (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 9 — В Киеве построят противорадиационное укрытие и обустроят туристический маршрут на Пейзажной аллее (ФОТО, ВИДЕО)

"Эта территория не относится к парковой зоне. Никакого другого строительства там быть не может. Это принципиальная позиция столичных властей, реализующих проект Пейзажной аллеи в течение последних десяти лет. Проект решения, который планируется вынести на одно из ближайших пленарных заседаний, не касается непосредственно строительства". сооружения двойного назначения, а является этапом подготовки, определяющим общие границы, функциональное зонирование и возможности использования территории. непосредственно приступать к любому строительству", – подчеркнул Бондаренко.

Он убеждает, что никоим образом не будет поврежден исторический облик Пейзажной аллеи и прилегающих к ней территорий.

"В будущем проектанты и архитекторы разработают план строительства сооружения двойного назначения на месте самовольно построенных гаражей. Новое сооружение будет расположено таким образом, чтобы не мешать архитектурному ансамблю и не нарушать природный ландшафт этой исторической зоны", — подчеркнул Бондаренко.

По его мнению, это поможет разгрузить центральную часть города от хаотической парковки автомобилей, поскольку в этом районе нет достаточного количества паркомест, а новый паркинг позволит решить эту проблему, сохраняя при этом порядок.

"В то же время, это будет сооружение двойного назначения, которое будет служить противорадиационным укрытием для большого количества жителей столицы в случае объявления воздушной тревоги. Отмечаю, что любые работы смогут начаться исключительно после завершения археологических раскопок", — добавил Бондаренко.

Минкульт раскритиковал планы Киева построить подземный паркинг на Старокиевской горе

Министерство культуры и стратегических коммуникаций подвергло критике планы Киевской городской госадминистрации построить подземный паркинг на Старокиевской горе.

"Паркинг на 320 машиномест планируют создать по адресу переулок Кияновский, 13-21, в пределах нескольких археологических памятников: "Культурный слой города Ярослава", "Копыров конец", "Поселение и могильник на горе Дитинка" и "Исторический ландшафт киевских гор" "", – говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что этот земельный участок расположен:

  • в Центральном историческом ареале Киева;
  • вплотную к буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и близлежащие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра";
  • в пределах Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев";
  • в пределах охранной зоны I, II, V категорий памятника архитектуры национального значения "Андреевская церковь";
  • на территории памятника археологии национального значения "Культурный слой "Города Ярослава"".

"Сохранение культурного наследия является элементом национальной безопасности. Уничтожение памятника археологии национального значения ради построения подземного паркинга на Старокиевской горе недопустимо", — подчеркнули в ведомстве.

Автор:
Светлана Манько