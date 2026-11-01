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Ремонт путепровода возле метро "Черниговская": начался завершающий этап

Броварской проспект откроют в ноябре
Броварской проспект откроют в ноябре

В Киеве капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская" переходит к завершающему этапу. Движение транспорта по Броварскому проспекту планируют открыть уже в ноябре, а автомобильное и трамвайное движение по самому путепроводу — в декабре.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Autostrada.

На путепроводе уже завершили основные работы по бетонированию пролетного строения и начали обустраивать дорожное покрытие.

Дорожные бригады завершают укладку асфальтобетона на Броварском проспекте, а также на подходах и съездах транспортной развязки.

На левом проезде путепровода уже устроен нижний слой асфальтобетона. На правом завершается гидроизоляция железобетонной плиты проезжей части, защищающей несущие конструкции от влаги, коррозии и преждевременного разрушения.

Что еще осталось сделать

Параллельно строители устанавливают жемчужное и барьерное ограждение, наносят антикоррозионное защитное покрытие на бетонные поверхности и балки пролетного строения.

В ближайшее время также планируется начать монтаж опор наружного освещения.

После завершения капитального ремонта путепровод будет иметь восемь полос автомобильного движения, два трамвайных путей, тротуары и велодорожки. Пешеходную инфраструктуру обустроят в соответствии с современными требованиями безбарьерности.

Полностью завершить капитальный ремонт транспортной развязки возле станции метро "Черниговская" планируется в 2027 году.

Напомним, в октябре сообщалось, что на путепроводе возле метро "Черниговская" завершили бетонирование пролетного строения. Тогда следующим этапом называли устройство гидроизоляции и мостового полотна, а автомобильное и трамвайное движение по строительству планировали возобновить в декабре 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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