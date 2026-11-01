- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Ремонт путепровода возле метро "Черниговская": начался завершающий этап
В Киеве капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская" переходит к завершающему этапу. Движение транспорта по Броварскому проспекту планируют открыть уже в ноябре, а автомобильное и трамвайное движение по самому путепроводу — в декабре.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Autostrada.
На путепроводе уже завершили основные работы по бетонированию пролетного строения и начали обустраивать дорожное покрытие.
Дорожные бригады завершают укладку асфальтобетона на Броварском проспекте, а также на подходах и съездах транспортной развязки.
На левом проезде путепровода уже устроен нижний слой асфальтобетона. На правом завершается гидроизоляция железобетонной плиты проезжей части, защищающей несущие конструкции от влаги, коррозии и преждевременного разрушения.
Что еще осталось сделать
Параллельно строители устанавливают жемчужное и барьерное ограждение, наносят антикоррозионное защитное покрытие на бетонные поверхности и балки пролетного строения.
В ближайшее время также планируется начать монтаж опор наружного освещения.
После завершения капитального ремонта путепровод будет иметь восемь полос автомобильного движения, два трамвайных путей, тротуары и велодорожки. Пешеходную инфраструктуру обустроят в соответствии с современными требованиями безбарьерности.
Полностью завершить капитальный ремонт транспортной развязки возле станции метро "Черниговская" планируется в 2027 году.
Напомним, в октябре сообщалось, что на путепроводе возле метро "Черниговская" завершили бетонирование пролетного строения. Тогда следующим этапом называли устройство гидроизоляции и мостового полотна, а автомобильное и трамвайное движение по строительству планировали возобновить в декабре 2026 года.