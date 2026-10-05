Крупнейшая дорожно-инфраструктурная компания продолжает работу на всех объектах: что с финансированием

Строительная компания Autostrada продолжает выполнение работ на всех своих объектах согласно утвержденным графикам, несмотря на недавнюю остановку государственного финансирования.

Как пишет Dilo, об этом сообщил владелец компании Максим Шкиль.

По его словам, Autostrada рассчитывает, что государство выплатит долги после поступления международной финансовой помощи.

"Делаем все от нас зависящее для защиты людей и критических объектов инфраструктуры. Понимаем сложную ситуацию с государственными финансами. "Автострада" продолжает выполнение работ на всех объектах в соответствии с утвержденными графиками. Исходим из того, что государство выполнит свои обязательства перед отраслью за уже выполненные работы после поступления международной финансовой помощи.

О Autostrada

Autostrada – это одна из крупнейших дорожно-инфраструктурных компаний в Украине. В Киеве компания, в частности, занимается строительством метро на Виноградаре, Харьковского шоссе и ремонтом развязки возле станции метро "Черниговская".

Ранее глава группы компаний Autostrada Максим Шкиль заявлял о приостановка работы компании на ряде инфраструктурных объектов из-за невыполнения государством финансовых обязательств.

По данным ресурса YouControl, в январе-июне текущего года ООО "ГК "Автострада" получило 2,4 млн грн чистой прибыли (за тот же период 2025 года - 91,1 млн грн) и 1,92 млрд грн чистого дохода (5,13 млрд грн).

Сообщалось, что компании "Автострада" задолжали около 15 млрд. грн. за уже выполненные работы. Из-за остановки финансирования компания планировала к концу сентября перейти к сворачиванию производственных цепей и консервации объектов.

Киевская городская государственная администрация уверяла, что в Киеве не останавливали работы на объектах транспортной инфраструктуры, где работает группа компаний "Автострада". Также продолжаются строительные работы на первой очереди Сырецко-Печерской линии метро до жилмассива Виноградарь.